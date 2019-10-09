Ярославль, 9 октября, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Горку в Юбилейном парке Ярославля, ставшую предметом обсуждения программы «Вечерний Ургант», заменят. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха».

Горка в Юбилейном парке

«В связи с тем, что горка в Юбилейном парке была установлена с нарушениями и не соответствует подверженному проекту, раннее согласованному с жителями Ярославля, мэр города Владимир Волков принял решение о демонтаже конструкций и установке современного, большого детского игрового комплекса. На данный момент комплекс уже заказан и спланирован его монтаж. Новая площадка будет отвечать всем пожеланиям жителей и конечно актуальным стандартам безопасности и качества. К нам в гости приходит много семей с детьми и мы постараемся сделать все возможное для их комфортного пребывания и заряда отличного настроения, — сообщили в МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, горка из песка вызвала сначала недоумение посетителей парка, а потом была высмеяна ведущими «Вечернего Урганта». Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов заявил, что подрядчик не смог воплотить замысел проектировщика.

Горку из песка уже демонтировали, а на ее месте появится более традиционный детский городок.