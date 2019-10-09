Ростов-на-Дону, 9 октября, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Житель посёлка Чертково Ростовской области приговорён судом к 12 годам тюрьмы за государственную измену. Об этом ИА REGNUM сообщили в Ростовском облсуде 9 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Согласно материалам уголовного дела, подсудимый передавал информацию, касающуюся различных сфер экономики, обстановки в приграничном Чертковском районе, сотруднику иностранной спецслужбы во время встреч на Украине, пишет 161.ru. Во время обыска у него нашли два паспорта — российский и украинский.

«Приговором Ростовского областного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена», ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, без штрафа, с ограничением свободы сроком на один год», — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.