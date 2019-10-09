Москва, 9 октября, 2019, 16:10 — ИА Регнум. В рамках борьбы с проблемой обманутых дольщиков необходимо решить вопрос со средствами, которые аккумулируют на своих счетах страховые организации и саморегулируемые организации строителей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа вице-премьера Виталия Мутко, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Учитывая, что сегодня ресурсы федерального Фонда поддержки обманутых дольщиков в рамках ДОМ. РФ ограничены, мы поднимали темы, связанные со средствами, которые накопились на счетах в саморегулируемых организациях», — отметил Володин.

Кроме того, по его словам, депутаты также принял закон, который обязывал страховые компании перечислять средства по страховым случаям соответственно в фонд, который в дальнейшем должен уже помогать обманутым дольщикам. Однако средства дольщиков все равно аккумулируются как на счетах страховщиков, так и на счетах СРО.

«Вот, где проблемы и вопросы, которые требуют с нашей стороны и контроля, и решения. И тогда мы наполним с вами фонд поддержки обманутых дольщиков… Страховые компании аккумулировали эти средства, а сейчас возвращать не хотят. С другой стороны, СРО строителей аккумулировали на счетах под 80 млрд рублей, если не больше уже. И также не хотят их вкладывать в решение вопросов, за которые они несут ответственность. Давайте мы разберемся в этом», — отметил Володин.

Володин предложил Мутко решить вопросы в рамках рабочей группы с правительством, о создании которой депутаты и вице-премьер договорились ранее.