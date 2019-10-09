Сухум, 9 октября, 2019, 16:09 — ИА Регнум. 9 октября в Сухуме состоялась торжественная церемония вступление в должность президента Абхазии Рауля Хаджимбы. После присяги спикер парламента Валерий Кварчия вручил Хаджимба атрибуты президентской власти — штандарт, печать, шашку и абхазский посох «алабаща». Затем президент выступил с речью перед собравшимися. Об этом сообщает абхазская газета «Нужная».

В своем выступлении Рауль Хаджимба отметил, что осознает «возросший груз ответственности перед народом за дальнейшую реализацию начатых реформ и позитивных изменений, доведение их до очевидных всем результатов».

Президент подчеркнул, что, несмотря на множество противоречий, в период выборов удалось сохранить стабильность и спокойствие, стать зрелым и более ответственным обществом. Хаджимба призвал все политические силы к диалогу. «У нас нет другой страны и другой жизни, мы должны здесь и сейчас прийти к согласию и сотрудничеству. От этого зависит судьба наших граждан. Надо отбросить амбиции и политические лозунги и вместе двигаться дальше», — заявил абхазский лидер.

Президент отметил, что впереди много работы, направленной на повышение качества жизни граждан Абхазии. Так Хаджимба намерен усилить борьбу с криминалом, с правовым нигилизмом в обществе, с коррупцией на всех уровнях. «Здесь необходимы жесткие меры, и мы должны быть готовы к ним», — отметил президент.

Также Хаджимба заявил, о необходимости укреплять суды и правоохранительные органы, систему защиты прав граждан, заботиться о повышении реального статуса абхазского языка. Главное, заключил президент, «сделать Абхазию безопасным, процветающим, стабильным государством, в котором всем живется мирно и благополучно».