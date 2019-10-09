Брянск, 9 октября, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Самые мощные в России трёхсекционные магистральные грузовые тепловозы, созданные на Брянском машиностроительном заводе, прошли типовые и сертификационные испытания. Локомотивы предназначены для вождения длинносоставных грузовых поездов повышенной массы. После контрольной эксплуатации в конструкцию тепловозов внесут некоторые изменения, сообщили 9 октября в пресс-службе машиностроительного завода.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Первые два локомотива прошли испытания в условиях реальной работы на Байкало-Амурской магистрали. Каждый из них проехал более 50 тысяч километров в тяжёлых климатических условиях по местности со сложным рельефом. По итогам испытаний инженеры пересмотрели компоновку дизельного помещения, улучшили вентиляцию, упростили конструкцию тамбура проходной секции, с учётом пожеланий машинистов изменили пульт управления.

Трёхсекционный магистральный грузовой тепловоз создан в 2017 году. Он может работать в климатических районах с умеренным климатом при температуре воздуха окружающей среды от минус 50 до плюс 40 °C.