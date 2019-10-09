Париж, 9 октября, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Согласно опросу французского исследовательского института Odoxa, мэры остаются самыми популярными избранными должностными лицами среди жителей Франции, особенно в небольших городах, сообщает Le Figaro.

Daniel Steger Париж

По данным Odoxa, 63% жителей страны имеют хорошее мнение о мэрах своих городов. Эта оценка достигает 68% среди тех, кто проживает в муниципалитетах с населением менее 2000 человек. Напротив, количество благоприятных мнений уменьшается в крупных городах с населением более 100 тыс. человек. Там мэром довольны только 51% опрошенных.

В любом случае рейтинг мэров выше, чем региональных представителей (38% положительных мнений), депутатов (35%) и сенаторов (25%).

По данным опроса, за пять месяцев до муниципальных выборов 41% жителей страны еще не знают, будут ли они голосовать за уходящего мэра или за другого кандидата. Оставшиеся 58% делятся практически поровну между теми, кто хочет переизбрать мэра (31%), и теми, кто намерен голосовать за другого кандидата (27%).

Опрос был проведен в конце сентября 2019 года среди более трех тысяч человек в возрасте от 18 лет и старше, с использованием метода квот.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу института общественного мнения Франции, мэр Парижа Анн Идальго может обогнать своего основного оппонента Бенджамина Гриво в первом туре муниципальных выборов, который пройдет в марте 2020 года.