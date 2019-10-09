Тверь, 9 октября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. В Тверской области с 1 октября начала действовать новая мера поддержки семей с детьми — вручение подарочных наборов для новорождённых. Как сообщила пресс-служба правительства региона, к 9 октября такие подарки уже получили 54 семьи.

TerriC Детская одежда

«Каждая семья, где родился ребенок, получает набор детских принадлежностей, в который входит 58 предметов. Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации», — рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В набор входят постельные принадлежности, одежда, средства ухода за малышом и другие предметы — в том числе и продукция тверских производителей. Получить подарок семьи, где родился ребенок, могут в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства. На обеспечение новой меры социальной поддержки в областном бюджете на 2019 год заложено более 29 млн рублей. В последующие годы на эти цели ежегодно будут выделять 116,4 млн рублей.

По словам главврача областного перинатального центра Людмилы Гребенщиковой, с 1 октября в учреждении открылось отделение ЗАГС, где уже зарегистрировано 26 новорожденных. Отделения ЗАГС работают в четырех учреждениях Твери. Кроме перинатального центра это областной родильный дом, а также роддома № 2 и № 5.