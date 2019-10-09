Дамаск, 9 октября, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Сирийские курды, вооруженные формирования которых расположены на турецко-сирийской границе, призвали Россию выступить гарантом в их возможном диалоге с властями Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом 9 октября сообщает телеканал Al Arabiya.

(сс) Kurdishstruggle Курды

«Курдская администрация в Сирии приветствует заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, призвавшего к диалогу между курдами и Дамаском», — говорится в приводимом телеканалом заявлении.

Также в нём выражается надежда на то, что с помощью России переговоры между курдами и официальным Дамаском будут успешными.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Автономии севера и востока Сирии (AANES) Бадран Джакурд заявил, что Москва и Дамаск должны принять меры для защиты территорий, которые контролируются силами сирийских курдов, от военной операции Турции. Также, по его словам, вторжение турецких войск на север Сирии противоречит интересам России. Кроме того, сирийские курды заявили о готовности к диалогу с Дамаском.