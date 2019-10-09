Грозный, 9 октября, 2019, 15:54 — ИА Регнум. В Чечне в 2019 году стало на 71 крестьянско-фермерское хозяйство больше. Начинающим фермерам оказана значительная поддержка со стороны властей региона. Ее общая сумма превысила 115 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе главы и правительства субъекта.

Борис Кустодиев. Сжатое поле со снопами. 1905

Так, 57 фермеров, победившие в конкурсе проектов, получили гранты в размере 1 015 697 рублей каждый. Общая сумма составила 57,895 млн рублей.

Еще 14 фермерам оказана поддержка на развитие семейных животноводческих ферм. Им было предоставлено по 4,135 млн рублей на общую сумму 57,895 млн рублей.

Как отметили в минсельхозе Чечни, приоритет при отборе проектов отдавался сельхозпроизводителям, которые заняты в животноводстве мясо-молочного направления.