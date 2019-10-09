Киев, 9 октября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Местные органы власти на Западной Украине продолжают принимать обращения к центральной власти относительно урегулирования ситуации в Донбассе по «формуле Штайнмайера».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Сегодня, 9 октября, депутаты Черновицкого областного совета на сессии приняли обращение к президенту Украины и Верховной Раде относительно недопустимости имплементации «формулы Штайнмайера». Также черновицкиедепутаты просят Киев не допустить отвода украинских войск с нынешней линии разграничения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стоит отметить, что за принятие обращения в целом проголосовало большинство депутатов — 33, но решение не было принято единогласно, как ранее во Львове и Тернополе.

Также на сессию пришли представители «общественности» и участники боевых действий в Донбассе, под давлением которых изначальный текст документа не раз пересматривался. Впрочем, обошлось без масштабных конфликтов и без пострадавших.

ИА REGNUM напоминает, что ранее облсоветы Львовской и Тернопольской областей приняли заявления, в которых осуждают согласие Украины использовать для урегулирования в Донбассе «формулу Штайнмайера». По их мнению, урегулирование по этому сценарию закончится тем, что Украина «станет частью России». Депутаты Галичины заявили о готовности организовать «поход на Киев» — провести в столице Украины протестное выездное заседание.

Эксперты же утверждают, что президент Зеленский и его окружение должны «жёстко и недвусмысленно» поставить на место потенциальных львовских «сепаров», иначе нынешний глава Украины вполне может повторить путь Януковича.