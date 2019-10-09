Москва, 9 октября, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Новый сенатор от правительства Ставрополья Сергей Меликов вошел в комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Бывший первый замдиректора Росгвардии станет заместителем председателя комитета Олега Мельниченко, пишет ТАСС.

Kremlin.ru Сергей Меликов

Сегодня, 9 октября, верхняя палата Федерального собрания на заседании приняла постановление об изменении составов нескольких комитетов, входящих в структуру Совета Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал-полковник Меликов был наделен полномочиями сенатора от Ставропольского края постановлением главы региона Владимира Владимирова от 27 сентября. Спустя несколько дней президент России РФ Владимир Путин освободил его от должности первого замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии.