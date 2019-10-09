Черновцы, Украина, 9 октября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Депутаты Черновицого областного совета приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде, сообщило 9 октября информационное агентство «Укринформ».

Владимир Зеленский

В обращении, за которое проголосовали 33 депутата, содержатся семь требований, в частности, отказ от вывода войск с ныне занимаемых ВСУ позиций.

Журналисты отметили, что данного требования изначально не было, но депутатов заставили его принять «активисты», которые пришли на сессию местного совета.

Кроме того, депутаты настаивают, чтобы Донбасс не имел никаких особых статусов, которые могли бы поставить под сомнение унитарное устройство Украины.

Напомним, ранее подобные обращения приняли Львовский и Тернопольский облсоветы.

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