Симферополь, 9 октября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. В Крыму обнаружили, изъяли и уничтожили более 60 килограммов санкционных продуктов. Об этом 9 октября ИА REGNUM сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

Цитата из видео на YouTube (ДЕЛА Красноярск) Уничтожение санкционных продуктов

«В ходе рейда на объектах розничной торговли в Евпатории и Симферополе выявлено и изъято 66 килограммов продовольственных товаров. Среди изъятого — сыры и колбасные изделия. Все запрещённые продукты питания уничтожены в установленном порядке», — отметили таможенники.

Напомним, на территорию России запрещён ввоз ряда товаров, произведённых в Италии, Голландии, Германии, Португалии, Франции, Великобритании и на Украине.

Ранее крымские таможенники изъяли в Керчи более 500 единиц контрафактной спортивной одежды.