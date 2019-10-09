Бухарест, 9 октября, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Появились фотографии прототипа нового хэтчбека Dacia Sandero, сделанных во время дорожных испытаний. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Motor1 Dacia Sandero

Где были сделаны фотографии не сообщается. Машина вся покрыта камуфляжем, но некоторые выводы о новом поколении можно сделать уже сейчас.

Новый Sandero приобрел новые панели кузова и обновленные фары и задние фонари. Кроме того, у автомобиля были заменены дверные ручки, иную форму получила крышка топливного бака.

Судя по продвинутому из капота проводу, специалисты тестируют новый мотор.

Стоит ожидать, что внутри салона обновленного Dacia Sandero появится современная мультимедийная система.

Напомним, второе поколение Dacia Sandero появилось в Румынии в 2012 году. В 2016 году хэтчбек прошел рестайлинг.

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