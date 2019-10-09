Вашингтон, 9 октября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что США не нужно было направлять своих военных на Ближний Восток. Соответствующее сообщение он разместил 9 октября в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Бои между различными группировками продолжаются сотни лет. США никогда не должны были присутствовать на Ближнем Востоке», — написал в своем сообщении американский лидер.

Также он подчеркнул, что Турции нужно «взять на себя» захваченных боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), от которых отказывается Европа.

«Глупые бесконечные войны для нас заканчиваются!» — заключил Трамп.

Отметим, ранее, 7 октября, президент США написал в своем Twitter о войне в Сирии, что для США пришло время «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой, и теперь «с этой ситуацией» должны справляться в том числе Турция, Европа и Россия.