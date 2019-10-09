Екатеринбург, 9 октября, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский неплохо справляется со своими обязанностями. Такую оценку градоначальнику дал полпред президента в УРФО Николай Цуканов, сообщает ЕАН.

Uralfo.gov.ru Николай Цуканов

По словам полпреда, за первый год сложно достичь «прорывных результатов». Сейчас Высокинскому приходится уходить от конфликтов, которые «создаются искусственно», считает чиновник.

Цуканов поделился своей внутренней социологией — по данным полпреда, в основном жители города положительно оценивают результаты работы мэра.

«Там по нему больше позитива, чем негатива», — кратко охарактеризовал полпред результаты исследований.

Напомним, ранее член Совета Федерации Аркадий Чернецкий дал свою оценку деятельности мэра Екатеринбурга. По мнению Чернецкого, у градоначальника есть ряд проблем с формированием своей команды.