Москва, 9 октября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Поездку в Нижегородскую область совершит президент России Владимир Путин 10 октября. Глава государства примет участие в работе VIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», сообщает пресс-служба Кремля.

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Президент выступит на пленарном заседании форума, посвященном развитию спорта в интеграции с мировым сообществом. В график президента также включены встречи с руководителями международных спортивных организаций, беседа с победителями ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе и осмотр выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы».

Глава государства проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, участники которого будут обсуждать реализацию национальных целей и решение стратегических задач в области физкультуры и спорта в субъектах РФ.

Напомним, форум «Россия — спортивная держава» продлится в Нижнем Новгороде с 10 по 12 октября.