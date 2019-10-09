Красногорск, 9 октября, 2019, 15:34 — ИА Регнум. В реку Оку выпустили 50 тыс. мальков стерляди для восстановления экосистемы в рамках программы строительства дорог. Об этом сообщает 8 октября пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Mtdi.mosreg.ru В реку Оку выпустили мальков стерляди

Мальков выпустили в верховья Оки в Калужской области. Средний вес каждого малька составляет 3 грамма. Программу зарыбления Оки запустили для компенсация ущерба, причиненного водным обитателям при реконструкции Путиловского шоссе, строительстве выхода на МКАД с трассы М-1 «Беларусь» и иных дорог и мостов в Московской области. Выбор стерляди обусловлен резким снижением численности данного вида за последние 50 лет.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Реутове запустили движение по новому путепровод.