Киев, 9 октября, 2019, 15:33 — ИА Регнум. 10 октября в Киеве пройдёт пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщили 9 октября в пресс-службе президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В течение всего дня Зеленский будет отвечать на вопросы журналистов.

«Представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7−10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации», — сказано в сообщении.

Событие будет транслироваться в социальных сетях на официальных аккаунтах офиса президента Украины.

Как сообщало издание «Левый берег», ранее экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что кое-кто из команды Зеленского оказывает на президента Украины деструктивное воздействие, но не уточнил о ком идёт речь.

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