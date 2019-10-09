Галле, Германия, 9 октября, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Полиция немецкого города Галле, в котором ранее произошла стрельба у местной синагоги с как минимум двумя погибшими, сообщила о первом задержанном по данному делу. Об этом 9 октября сообщается в официальном Twitter полицейского управления Галле.

Полиция Германии

«Наши подразделения задержали одного человека», — говорится в сообщении.

Также в нем подчёркивается, что, несмотря на это, полиция просит местных жителей сохранять бдительность.

При этом отмечается, что в округе Галле присутствуют большие силы полиции и они будут работать до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Отметим, ранее немецкая полиция сообщила, что возле синагоги города Галле в Германии 9 октября было произведено несколько выстрелов со стороны двоих неизвестных, из-за чего погибли как минимум двое человек. Также один из нападавших бросил гранату на территорию еврейского кладбища. Затем они скрылись с места преступления на автомобиле.