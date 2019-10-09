Кабул, 9 октября, 2019, 15:31 — ИА Регнум. ВВС США нанесли удары по объектам в Афганистане где, предположительно, осуществлялось производство наркотиков, в результате налета погибли 39 мирных граждан, об этом 8 октября говорится в заявлении ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

«ООН подтвердила факт наличия 39 жертв среди гражданского населения, в том числе 14 детей и одной женщины. Всего бомбардировкам подверглись 60 объектов в провинции Нимроз», — говорится в заявлении.

Также имеется информация еще о 37 погибших мирных жителях, в настоящее время ведется проверка указанных сведений.

Представители Соединенных Штатов отвергли данные отчета ООН, отметив, что они основываются на недостоверных источниках.

Напомним, боевые действия в Афганистане значительно усилились за последние два месяца.