Токио, 10 октября, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Очередной запуск северокорейской баллистической ракеты в сторону японских территориальных вод серьезно обеспокоил Токио. В чем отличие этого запуска от предыдущих и почему это испытание может стать очередным вызовом для американского президента, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Существенных моментов в данной ситуации стоит выделить два: запуск ракеты был осуществлен вооруженными силами КНДР с подводной лодки и произошло это буквально через несколько часов после заявления северокорейского руководства о готовности продолжить переговоры с США по денуклеаризации. Вообще, размещение ядерных боезарядов на подводных лодках — это традиционный способ повышения незаметности зарядов. И, следовательно, демонстрируя продвижение в области этой технологии, КНДР выбирает довольно агрессивный способ напоминания о себе.

Особенно если учесть, что в предыдущие разы переговоры с участием США не заканчивались для Дональда Трампа ожидаемым результатом. Возможно, сейчас, когда в США закручивается очередной внутриполитический кризис, Пхеньян счел момент удобным для того, чтобы заранее обеспечить себе преимущество на грядущих переговорах. Япония же весьма обеспокоена северокорейским испытанием, а премьер-министр этой страны выразил решительный протест властям КНДР.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Северная Корея обеспокоила Японию пуском своих ракет».