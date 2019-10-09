Париж, 9 октября, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон «очень обеспокоен» перспективой турецкого наступления на севере Сирии, сообщает Le Figaro.

Msb.gov.tr Турецкие военные в Сирии

«Идея состоит в том, чтобы показать, что Франция на стороне сирийских демократических сил, потому что они являются ключевыми партнерами в борьбе с терроризмом. Мы очень обеспокоены возможностью турецкой операции в Сирии, и мы передадим эти сообщения непосредственно турецким властям», — заявили в окружении главы французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что бойцы сирийских демократических сил сыграли ключевую роль, сражаясь с боевиками в Сирии.

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