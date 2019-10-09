Сеул, 9 октября, 2019, 15:03 — ИА Регнум. В Южной Корее оштрафовали семь компаний на сумму 12,73 млрд вон (~$10,6 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Комиссии по справедливой торговле.

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Согласно опубликованным данным, в список оштрафованных компаний попали CJ Logistics, Hanjin, Dongbu Express, Sebang, Intergis, Dongbu Corporation и Dongbang Transport.

Известно, что представители данных компаний подозревались в сговоре и проведении «предварительных» тендеров на общую сумму 70,5 млрд вон (~$58,81 млн).

Специалисты отмечают, что представители компаний заранее определяли объем и габариты грузов, а также выгодную стоимость до официального тендера.

Самый большой штраф был наложен на CJ Logistics (3,02 млрд вон, ~$2,51 млн), за ней следуют Sebang (2,81 млрд вон, ~$2,34 млн), Dongbang Transport (2,47 млрд вон, ~$2,06 млн), Hanjin (2,42 млрд вон, ~$2,01 млн), Dongbu Express (1,25 млрд вон, ~$1,04 млн), Intergis (742 млн вон, ~$619 тыс.).