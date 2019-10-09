Москва, 9 октября, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Белорусы и русские образуют единый народ. Однако это не приведёт к политической интеграции Белоруссии и России. Власть Александра Лукашенко несовместима с позитивной судьбой Белоруссии и несовместима с братским союзом двух народов. Однако власти Лукашенко ничего не угрожает: белорусская экономика — банкрот, но Союзное государство позволяет снять большую часть социальных последствий такого положения. На этом фоне белорусский национализм будет становиться только сильнее — независимо от результатов переговоров Минска с Москвой. Об этом 9 октября заявил главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров на круглом столе на тему «Состоится ли Союзное государство России и Белоруссии?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Как правильно сказал президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко, мы один народ. Если такого же рода заявление в отношении Украины всё-таки является авансом, поскольку мы не один народ с западенцами, бандеровцами и неонацистами и до сих пор на Украине принадлежность к большому общему русскому народу является актом выбора, а не естественным состоянием, то с тем, что белорусы и мы — один народ, я согласен», — заявил Колеров.

«Брестская крепость, героические белорусские партизаны — фундаментальная ценность для нашего народа, для его исторического, национального сознания и для идентичности», — подчеркнул он.

В связи с этим не следует забывать и о великой социальной роли Союзного государства.

«Спорят о собственности, спорят о политических последствиях, но забывается чаще всего то, что для белорусов в первую очередь Союзное государство стало актом огромной социальной справедливости: единое трудовое, единое образовательное, единое миграционное право ежедневно, ежесекундно все последние 20 лет подтверждало реальную социальную правду нашего народного единства», — отметил Колеров.

Тем не менее это Союзное государство так и не выросло во что-то большее в политической сфере — и теперь уже видно, что не вырастет, считает Колеров.

«Более того, я могу сказать, что в ходе политических переговоров о будущем Союзного государства по дальнейшей интеграции России и Белоруссии, Лукашенко обманывал, обманывает и будет обманывать Путина. Никакой интеграции в дальнейшем больше не будет, переговоры будут носить декоративный характер без принципиальных последствий», — указал он.

Причина этого состоит в том, что высшая задача Лукашенко состоит в сохранении, укреплении, развитии и передаче «своей абсолютной монархической власти».

«Никакая диктатура, даже мягкая, не террористическая, как мы имеем в случае с Белоруссией — никакая диктатура не смирится, не согласится ни с какой перспективой интеграции, потому что интеграция — это компромиссный отказ от абсолютной власти, отказ от полновластного владения собственностью, отказ даже от акционерного распределения долей. И поэтому все разговоры об интеграции и даже, как это ни прискорбно признать, разговоры о том, что мы один народ, носят декоративный, заведомо лицемерный характер», — подчеркнул Колеров.

Опасность такого положения дел становится понятной в контексте происходящего на Украине, где в результате неонацистского переворота продолжается строительство террористического государства. Официальный Минск идёт тем же путём националистического строительства, опираясь только на административную власть, на диктатуру и выступая против воли абсолютного народного большинства, указал главный редактор ИА REGNUM.

«Это строительство этнического национализма, естественно, реализуется в полнопрофильной исторической мифологии, языковой политике. Но никто не может закрыть глаза на тот факт, что этот бюрократически созданный национализм является в своей перспективе конфликтным, антирусским и с этой точки зрения таким же агрессивным, как украинский национализм», — пояснил Колеров.

При этом, несмотря на то, что диктатура Лукашенко ведёт активное строительство бюрократического национализма и для этого использует существующую малочисленную националистическую и национальную оппозицию, ни для кого не секрет, что естественной перспективой белорусского этнического национализма является интеграция с Польшей — и интеграция может состояться исключительно на колониальных условиях для Белоруссии.

«Как бы активно ни боролись белорусские националистические силы на паркете, на улице или в интернете против русского империализма, они объективно являются инструментами польского империализма, я бы даже сказал — польской реконкисты, нового завоевания. На этот счёт нет никаких сомнений: главным выгодоприобретателем лукашенковского белорусского этнического национализма будет Польша», — указал Колеров.

Польский народ является близким русскому, несмотря на застарелые многовековые противоречия. Однако историческая логика ставит их друг против друга, указал он.

«Польский империализм на подъёме: Украина валится к его ногам, Белоруссия идёт добровольно. Они рискуют повторить ту историю, когда сами же вырастят многонациональную конфликтную Польшу, из которой вырастет новый Бандера и начнёт убивать и взрывать своих польских хозяев. Настоящая, подлинная, товарищеская перспектива взаимоотношений Польши и России состоит в необходимости согласия, согласования наших интересов. И центральной проблемой в этой повестке дня является судьба Белоруссии», — подчеркнул главный редактор ИА REGNUM.

По его мнению, даже если Лукашенко отойдёт от власти или конвертирует свою власть в новый националистический режим, в стране начнутся новые реформы в гайдаровском духе — и такие реформы приведут лишь к образованию избыточных рабочих рук, которые будут поглощать Польша и Россия.

«Союзное государство позволяет России поглощать избыточную рабочую силу, не приходя в сознание. Это спасительно. Но это разрушительно для тех, кто не может просто так уехать, просто так найти себя в России или Польше. Белоруссию ждёт большой национальный кризис, наверху которого будет националистическая власть, показывающая пальцем на плохих русских империалистов и хороших польских братьев», — пояснил он.

«Это приведёт к неизбежной гибели белорусского государства. Вопрос: чьим протекторатом станет обескровленное и уничтоженное националистами белорусское государство? Этот вопрос не имеет определённого решения, но, поскольку мы всё-таки один народ, поскольку для нас Брестская крепость — святыня, для нас любое конфликтное развитие событий будет болезненным и очень трагичным», — заключил Колеров.