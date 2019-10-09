Москва, 9 октября, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), напечатали на биологическом 3Д-принтере бактерии кишечной палочки, а также проверили реакцию бактерий на антибиотики в космических условиях. Об этом 9 октября сообщил журналистам руководитель проекта по биопечати, управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

Nasa.gov МКС

«Кюветы с бактерией сейчас находятся в Институте (им. академика Н. Ф.) Гамалеи, где наши коллеги проводят анализ полученных результатов <…> Мы смотрим, насколько они становились агрессивными и антибиотикорезистентными в условиях космоса», — рассказал журналистам Хесуани.

Также, по его словам, результаты такого анализа появятся в течение двух месяцев.

Кроме этого, Юсеф Хесуани отметил, что в процессе биопечати на МКС кишечные палочки собирались в трёхмерную структуру — биоплёнку, подобное явление на земле бывает, к примеру, при хронических бронхитах, при которых обычная терапия с использованием антибиотиков не даёт результата.

При этом руководитель проекта по биопечати подчеркнул, что здоровью космонавтов, проводивших на МКС эксперименты с кишечной палочкой, ничего не угрожало.

«Космонавты на МКС заразиться не могли, системы (для проведения экспериментов) полностью закрыты, у нас три степени защиты. Кроме того, все исследования происходят в специальном перчаточном боксе», — заявил Юсеф Хесуани.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее представители израильской фирмы Aleph Farms провели уникальный эксперимент по выращиванию искусственной говядины в условиях космоса на орбите МКС.