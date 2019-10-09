Москва, 9 октября, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Из-за массовых беспорядков и оскорбительных заявлений в отношении России и отдельных российских руководителей, произошедших в Грузии в конце июня, наша страна была вынуждена прервать авиасообщение с этой страной. Соответственно логично, что Грузия несёт убытки от снижения числа туристов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Пока еще рано подводить окончательные итоги, сколько за текущий год потеряла Грузия из-за заметно оскудевшего туристического потока из России, да и разные эксперты озвучивают различные цифры, но даже последние данные свидетельствуют о 20%-ном падении туристического потока в сентябре 2019 года.

По примерным оценкам в июле Грузия недополучила в бюджет около 57 млн долларов, а в августе порядка 56 млн долларов. Всего же, с учетом потерь туристического сектора, включая юридических и частных лиц, сдающих жилье, имеющих точки питания, занимающихся продажей сувениров, организацией экскурсий или имеющих еще какое-либо отношения к обслуживанию туристов, Грузия может потерять до 700 млн долларов в виде недополученных доходов.

Для столь небольшой страны это весомые потери, а сама ситуация, когда прерывается авиасообщение и вместе с ним туристический поток, не нова — нет так давно аналогичная история была с Турцией.

Всё это может послужить хорошим примером для тех государств, чьи доходы в значительной мере зависят от количества приезжающих из России туристов, и предостеречь местное руководство от необдуманных действий, способных вызвать подобные последствия», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Грузия потеряла за июль-август 2019 года около $113 млн из-за запрета авиарейсов из России, заявила руководитель грузинской Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.

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