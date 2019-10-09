Милан, Италия, 9 октября, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Руководители футбольного клуба «Милан» в среду, 9 октября, официально объявили о назначении новым главным тренером команды Стефано Пиоли.

Twitter@acmilan Стефано Пиоли

Со специалистом подписан двухлетний контракт.

Ранее после отставки предыдущего тренера «Милана» Марко Джампаоло значительное количество фанатов клуба высказались против назначения Пиоли, но руководители клуба не стали прислушиваться к их мнению.