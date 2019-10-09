Вашингтон, 9 октября, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Американские военные в сентябре 2019 года сбросили больше боеприпасов на Афганистан, чем за любой месяц с 2010 года. Об этомпишет издание Jane's Defence Weekly со ссылкой на Центральное командование ВВС США.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

ВВС США выполнили за сентябрь 2019 года около 948 ударных миссий в Афганистане. По ряду оценок, это самое большое количество авиаударов с момента разгара конфликта в 2010 году, когда показатель за октябрь того же года составил 1043.

Статистика авиаударов за сентябрь 2019 года включает в себя все пилотируемые самолёты и беспилотные аппараты США и коалиции. В это количество не входит активность афганских ВВС.

За весь 2015 год ВВС США и коалиции нанесли по территории Афганистана 947 авиаударов. За девять месяцев 2019 года уже нанесён 5431 удар.

По мнению экспертов, нынешнее увеличение активности ВВС США и их союзников напрямую связано с ухудшением ситуации с безопасностью на земле.

Следует заметить, что в Афганистане 28 сентября 2019 года прошли очередные выборы президента. Результат пока подсчитывается. Из-за угроз и терактов движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в выборах приняли участие только 20% избирателей.