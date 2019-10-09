Калуга, 9 октября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Специальным гашением филателистической продукции и выставкой «Страны и народы на почтовых открытках» отмечает УФПС Калужской области Всемирный день почты. Об этом 9 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального управления ФПС Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области. В Калуге открылась выставка к 50-летию Всемирного дня почты

Выставка открыта для свободного посещения в зале центрального отделения почтовой связи Калуги на площади Старый Торг. На выставке представлены зарубежные почтовые открытки, а описания рассказывают об интересных фактах о странах, традициях, празднованиях, танцах и народах. Материалы предоставлены калужскими коллекционерами Нонной Рачковой и Олегом Малиновским.

Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября, праздник входит в систему всемирных и международных дней ООН. Именно в этот день в 1874 году был создан Всемирный почтовый союз (ВПС), одной из стран-основательниц которого стала Россия. В 2019 году Всемирному дню почты исполняется 50 лет. В 1969 году праздник установлен на XVI Конгрессе Всемирного почтового союза.

«Круглую дату в 2019 году отмечает и Всемирный почтовый союз — 145 лет со дня основания. Данному событию также посвящена почтовая марка, дизайн которой разработан самой организацией. Марки в ближайшее время поступят в почтовые отделения Калужской области», — сказала Ольга Строк.