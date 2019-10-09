Москва, 9 октября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. В связи с появившимися данными о том, что большинство родителей разрешают детям заводить аккаунт в соцсетях, адвокат и телеведущая Виктория Данильченко в комментарии корреспонденту ИА REGNUM рассказала, как наиболее эффективно контролировать поведение малолетних, чтобы избежать негативных последствий.

Lars Plougmann За компьютером

«Социальные сети стали острой проблемой для детей. Подростки очень много времени уделяют интернету, впрочем, как и мы — взрослые. Но в отличие от взрослых, ребенок не в силах фильтровать информацию, которую они получают. В результате это может обернуться самыми неприятными последствиями для детской психики, а иногда и для жизни ребенка.

Самыми безобидными последствиями такого времяпрепровождения являются: инфицирование компьютера вирусами извне; кража информации с компьютера во время его работы; передача конфиденциальных данных ребёнком по неосторожности или незнанию. Но есть факты и пострашнее. К примеру, с развитием социальных сетей резко увеличилось число сексуальных преступлений против детей. Кроме того, в интернете можно найти всё, что угодно, начиная от порнографии и заканчивая наркотиками.

Поэтому мы — родители — обязаны контролировать эту сферу жизни своего чада, уже хотя бы потому, что несем ответственность за них. Но слово контроль должно быть только в вашей голове, потому что, если ребенок заподозрит, что его пытаются контролировать, он может замкнуться. Особенно остро подобная реакция проявляется в подростковом возрасте. И всё же оградить ребёнка от компьютера в современном обществе нереально.

Поэтому перед регистрацией в соцсетях я рекомендую вместе с ребенком установить настройки конфиденциальности и обсудить важные правила. Начать разговор лучше с того, что в социальных сетях, как и в жизни, встречаются разные люди — как добрые и хорошие, так и злые и опасные. Кроме того, нужно попробовать, по возможности использовать ник (прозвище) вместо реального имени, не оставлять своих личных данных, не принимать запросов о дружбе от незнакомых и тех, с кем нет общих друзей (и уж тем более не соглашаться на личную встречу с незнакомцами), не использовать геотеги (данные о реальном географическом положении), чаще менять пароль.

Кибертравля и призывы к виртуальному сексу — повод для обращения к родителю. И самое, самое главное — всегда помнить: всё, что размещено в интернете, останется там навсегда (и при желании любой сможет это найти)», — напомнила эксперт — адвокат и телеведущая Виктория Данильченко.

Напомним, о том, что только каждый восьмой родитель запрещает детям заводить аккаунт в соцсетях, говорится в сообщении исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru по итогам опроса с участием 3000 респондентов старше 18 лет из 517 населенных пунктов.

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