Эксперт пояснила, как лучше контролировать поведение детей в соцсетях
Москва, 9 октября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. В связи с появившимися данными о том, что большинство родителей разрешают детям заводить аккаунт в соцсетях, адвокат и телеведущая Виктория Данильченко в комментарии корреспонденту ИА REGNUM рассказала, как наиболее эффективно контролировать поведение малолетних, чтобы избежать негативных последствий.
«Социальные сети стали острой проблемой для детей. Подростки очень много времени уделяют интернету, впрочем, как и мы — взрослые. Но в отличие от взрослых, ребенок не в силах фильтровать информацию, которую они получают. В результате это может обернуться самыми неприятными последствиями для детской психики, а иногда и для жизни ребенка.
Самыми безобидными последствиями такого времяпрепровождения являются: инфицирование компьютера вирусами извне; кража информации с компьютера во время его работы; передача конфиденциальных данных ребёнком по неосторожности или незнанию. Но есть факты и пострашнее. К примеру, с развитием социальных сетей резко увеличилось число сексуальных преступлений против детей. Кроме того, в интернете можно найти всё, что угодно, начиная от порнографии и заканчивая наркотиками.
Поэтому мы — родители — обязаны контролировать эту сферу жизни своего чада, уже хотя бы потому, что несем ответственность за них. Но слово контроль должно быть только в вашей голове, потому что, если ребенок заподозрит, что его пытаются контролировать, он может замкнуться. Особенно остро подобная реакция проявляется в подростковом возрасте. И всё же оградить ребёнка от компьютера в современном обществе нереально.
Кибертравля и призывы к виртуальному сексу — повод для обращения к родителю. И самое, самое главное — всегда помнить: всё, что размещено в интернете, останется там навсегда (и при желании любой сможет это найти)», — напомнила эксперт — адвокат и телеведущая Виктория Данильченко.
Напомним, о том, что только каждый восьмой родитель запрещает детям заводить аккаунт в соцсетях, говорится в сообщении исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru по итогам опроса с участием 3000 респондентов старше 18 лет из 517 населенных пунктов.
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