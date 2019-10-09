Москва, 9 октября, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Выполнение Минских договоренностей позволит Украине решить внутренние конфликты, заявил 9 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«А те страны, которые поставили подписи под этим документом — Россия, Германия и Франция — призваны Украине в этом помочь», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Луганской Народной Республике заявили, что Украина сорвала возобновление сил и средств на линии соприкосновения на участке в Золотом.

В соответствии с согласованным планом-графиком 9 октября в 12:00 по местному времени была запущена белая сигнальная ракета — условный знак готовности к разведению.

«К сожалению, ответной белой ракеты с украинской стороны не последовало», — говорится в сообщении МИД ЛНР.

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