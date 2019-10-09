Алжир, 9 октября, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Турция будет информировать все причастные страны о готовящейся операции вооружённых сил республики в Сирии. Об этом сегодня, 9 октября, в Алжире, отвечая на вопросы журналистов, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий боец

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«В рамках международного права наши войска и министерство иностранных дел будут уведомлять соответствующие страны, включая ООН и Сирию, — заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства, слова которого приводит газета Hurriyet. — Эта операция станет важным шагом для стабильности и безопасности региона».

«Это наше право, вытекающее из Устава ООН и резолюций ООН, международного права, — подчеркнул министр, говоря о возможной операции в Сирии. — Наша единственная цель —террористы здесь (на севере Сирии), и таким образом мы внесём значительный вклад в целостность границы Сирии».

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Турецкие военные начали переходить границу с Сирией — СМИ

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября турецкие власти объявили о намерении действовать самостоятельно и создать некую «зону безопасности» к востоку от реки Евфрат в Сирии. На этой территории проживают сирийские курды. Тогда же министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая армия готова к проведению подобной операции.

5 октября во время выступления в Анкаре. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию на территории САР уже в ближайшие дни.

Сегодня, 9 октября, агентство Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника сообщило о том, что подразделения турецких вооружённых сил начали переход через границу с Сирией в регионе, где Анкара намерена создать зону безопасности. Как пояснил собеседник, это делается для того, чтобы заставить курдских бойцов, которые находятся под защитой американских военных, отойти от границы. Официальных сообщений о начале вторжения турецких сил в Сирию пока не поступало.