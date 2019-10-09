Берлин, 9 октября, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Немецкий производитель оборудования Bosch разработал новый микрочип для электромобилей. Об этом сообщается на сайте Automobilwoche.

Иван Шилов ИА REGNUM Электроника

Микрочип с новым покрытием должен увеличить ассортимент электромобилей.

«Карбид-кремниевые полупроводники повышают мощность электроприводов, а это означает, что диапазон перезаряжаемых электрических или гибридных автомобилей может быть расширен до 6%», — заявил управляющий директор Bosch Харальд Крегер.

Микрочипы используются в гибридных транспортных средствах и в полностью электрических автомобилях и обеспечивают более высокие частоты переключения и меньшие потери энергии в виде тепла.

Это новое поколение чипов будет производиться на заводе полупроводников Bosch в Ройтлингене.

Кроме того, Bosch собирается инвестировать один миллиард евро в строительство завода по производству полупроводниковых пластин.

Напомним, летом 2019 года специалисты Bosch разработали трехмерную приборную панель для автомобилей.

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