Томск, 9 октября, 2019, 14:39 — ИА Регнум. В Томске по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц администрации города, повлекшей причинение 7-миллионного ущерба окружающей среде. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 октября в областной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

По данным ведомства, речь идёт об организации водоотведения в посёлке Спутник в Томске. Проверку на основании обращений граждан провела Томская межрайонная природоохранная прокуратура.

Проверка показала, что в посёлке отсутствует исправная система водоотведения. Поэтому на протяжении длительного времени происходит несанкционированный сброс канализационных стоков в лесной массив.

Из-за этого почва в значительных количествах загрязняется хлорид-ионами, сульфат-ионами и другими веществами. Площадь загрязнённого земельного участка превысила 4 тыс. кв. м. Ущерб окружающей среде составил более 7,8 млн рублей.

В прокуратуре уточнили, что вопросы организации водоотведения в границах муниципального образования отнесены к компетенции органов местного самоуправления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 11 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»).

Также суд по иску прокуратуры обязал администрацию Томска выполнить работы по рекультивации загрязнённого земельного участка площадью 4034,5 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года активисты Общероссийского народного фронта из Калуги пожаловались в Росприродназор на действия муниципального предприятия, складировавшего снег с превышением допустимого уровня химических веществ на земельном участке в районе деревни Пучково.

Читайте также: Калужские коммунальщики отравили почву реагентами