Варшава, 10 октября, 2019, 03:34 — ИА Регнум. Новоизбранный Европейский парламент, формируя новый состав делегаций по связям с регионами и государствами, особенно отличился в назначенцах на роли контактеров с Россией, Украиной и Белоруссией. О том, почему три человека, на плечи которых легла эта нелегкая задача, способны провалить эту задачу на корню, да еще и с удовольствием, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Mfa.gov.ge Рышард Чарнецкий

Роберт Бедронь как связной с Минском, Рышард Чарнецкий — с Москвой, и Витольд Ващиковский — с Киевом. Все главы делегаций ЕП представлены поляками, но стоит ли Польше уже сейчас начинать гордиться этим — или пока рано? Опасения не напрасны, ведь назначения подобрались удивительные. Бедронь, как исключительно яркий представитель ЛГБТ-сообщества, вряд ли вызовет особый восторг в Белоруссии, Чарнецкий прослыл интриганом, который способен ради собственного политического успеха организовывать самые невероятные комбинации, Ващиковский же — самый удачный подарок Киеву. Именно Ващиковский всегда противился признанию преступной УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «борцами за независимость». Прославился он заявлением о том, что Польша не будет принимать ближневосточных беженцев, поскольку у нее есть «миллион украинцев».

В общем, почва для безоблачных и плодотворных отношений ЕС с Россией, Украиной и Белоруссией уже в значительной степени унавожена. Что на ней вырастет — покажет время.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Европарламент предложил польским политикам пробежаться по граблям».