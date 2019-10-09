Ярославль, 9 октября, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Состояние помещений пульмонологического отделения №13 Ярославской областной клинической больницы сложно назвать соответствующим необходимым стандартам для лечения болезней органов дыхания. Одна из читательниц ИА REGNUM прислала в редакцию несколько фотографий, сделанных ею в сентябре 2019 года.

Канализационные трубы

«Унитазы в палатах не смывают. Я была в туалетах двух палат. Судя по стенам в коридоре, в других палатах дело обстоит не лучше. Канализация течёт с регулярностью смены времен года. Чёрные пятна? Да это ж пустяки — это плесень, дело житейское — на голову больным не падает? Нет, не падает. Так и ладно. В коридорах отвалилась краска и пыль от штукатурки — ну, это просто мы придираемся. Нас лечат здесь БЕСПЛАТНО, мы — в больнице, а не в галерее! Дыра в стене — ну, так ведь не упал туда никто и ни разу. А вот кабинет, в который переехала бронхоскопия. Так сказать, почти операционная. Напротив, в двух шагах от двери этой самой бронхоскопии — труба, обмотанная новёхоньким стекловолокном. Ну, волокно же! Не стекловата! Дышите глубже, товарищи больные, здесь вас вылечат», — написала читательница, комментируя присланные фотографии.

Коридор пульмонологического отделения №13 ЯОКБ

Коридор пульмонологического отделения №13 ЯОКБ

По её словам, кроме состояния помещений, ужасными можно назвать питание больных и постельные принадлежности.

«Я не фуд-фотограф, но шедевр кулинарного искусства всё же покажу. Для тех, кто видел воду в Соти (река в Ярославской области, — прим. ИА REGNUM) весной — это не вода из Соти. Это кофейный напиток, господа. Бесплатный. Уникальный рецепт спрашивайте не у меня. Бедная сестра-хозяйка не в состоянии выбрать из плохих подушек лучшую для человека, который не может уснуть всю ночь на комке ваты в наволочке. Она работает с тем, что есть».

Кофейный напиток

Кроме того, читательница, пожелавшая сохранить своё имя в тайне, утверждает: в больнице, в отделении пульмонологии не соблюдается запрет на курение, и больные с заболеваниями органов дыхания вынуждены вдыхать запах табачного дыма.

Коридор пульмонологического отделения №13 ЯОКБ

«Было бы здорово, если бы авторитетный пульмонолог — лечащий врач пациентов с болезнями дыхания посмотрел и грамотно прокомментировал то, что увидела я. Как можно в таких условиях лечить больных из Ярославля и области, страдающих хронической обструктивной болезнью лёгких, астмой, пневмонией, бронхиолитом и другими опасными для жизни болезнями дыхания?» — написала в заключении жительница Ярославля.

Редакция ИА REGNUM присоединятся к этой просьбе читательницы и просит считать эту публикацию официальным обращением в департамент здравоохранения правительства Ярославской области.