Москва, 9 октября, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Простое сравнение цен в России и на Украине, пусть даже в магазинах, относящихся к одной глобальной ритейлерской сети, мало, о чем говорят, так как не учитывает уровень доходов граждан и, соответственно, доступность продуктов питания и в той, и в другой стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«При этом какие-то продукты в России оказались дешевле, чем на Украине, какие-то дороже. Но в целом стоимость потребительской корзины в двух странах различается не очень сильно. Вопрос, сколько на свою зарплату или пенсию продуктов может купить обычный гражданин России или Украины.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на Украине сейчас составляет 1936 гривен (это 5 тыс. 090 рублей). в России минимальный размер оплаты труда составляет 11 тыс. 280 рублей для трудоспособного населения, 8 тыс. 583 рублей для пенсионеров и 10 тыс. 390 рублей для детей. Разница хоть и заметная, но не радикальная.

И хотя на 11 тыс. 280 рублей тоже особо «не разгуляешься», среднестатистический жителей России может позволить себе купить продуктов больше и лучшего качества», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на основные продукты питания в России ниже, чем на Украине. Об этом говорится в ролике, снятом в супермаркетах обеих стран и опубликованном на YouTube.

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