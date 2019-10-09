Ташкент, 9 октября, 2019, 14:31 — ИА Регнум. В Узбекистане издали третью книгу президента республики, посвященную размышлениям о политической и социальной жизни в стране, сообщает 9 октября агентство Kun.uz.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

В книге также представлены выступления главы государства на различных публичных мероприятиях. Ранее, в 2017 году, вышла книга Мирзиёева «Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя».

Напомним, 18 июня в агентстве информации и массовых коммуникаций Узбекистана состоялась встреча с соучредителем и редактором издательства Assouline Publishing. Стороны обсудили проведение выставки книг, посвященных Узбекистану, на форуме «Цивилизации и культуры на Шёлковом пути», которая пройдет в Лувре в 2021 году.