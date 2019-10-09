Киев, 9 октября, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) два года не вела расследование дела экс-депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского, заявил глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба.

Vadim Chuprina Сергей Пашинский

«С февраля 2017 года по сентябрь 2019 года производство забрала Генпрокуратура, которая всё это время модерировала его в пользу народного депутата», — рассказал он.

По словам Трубы, гражданин Химикус, которому Пашинский мог нанести тяжёлые ранения, даже не был признан потерпевшим. Более того, против мужчины было открыто уголовное дело по статье «Хулиганство», где в качестве потерпевшего фигурировал сам Пашинский.

«Это производство является резонансным, …потому, что народный депутат стрелял в человека, который в течение 2,5 лет не был признан даже потерпевшим», — подчеркнул глава ГБР.

Напомним, 7 октября суд Киева отправил Пашинского на два месяца в СИЗО без права выхода под залог.

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Как сообщил телеканала 112.ua, ранее кандидат политических наук Алексей Якубин заявил, что преследование Пашинского является частной инициативой юриста Андрея Портнова. Новая власть Украины не торопится преследовать своих предшественников, несмотря на заявления, звучавшие в ходе избирательной кампании.