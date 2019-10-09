Киев, 10 октября, 2019, 01:49 — ИА Регнум. Ужасные переживания охватили «патриотически мыслящую» часть украинского общества в связи с заявлением Владимира Зеленского о возможности исполнения «формулы Штайнмайера» для урегулирования ситуации в Донбассе. Что стало причиной такой яркой реакции, объясняет в своей статье автор ИА REGNUMДмитрий Ефимов.

Текст присоединения Украины к «формуле Штайнмайера, распространяемый в сети

Эта формула предполагает признание политической субъектности ЛНР и ДНР, что сильно разозлило, например, «опытного порохобота», бывшего представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске — Романа Безсмертного. С другой стороны, Зеленский перестраховался, ставя два условия, при которых формула может быть исполнена. Это «полное выведение российских войск» и возвращение контроля Украиной над «захваченным участком границы».

Оба условия невыполнимы, первое — по причине отсутствия российский войск в указанном месте, а вторая… ну зачем перестраховывать себя от признания политической субъектности ЛДНР, перекрывая границу республик? Неужели для того, чтобы немедленно ее признать? Так что заверения Зеленского в своей доброй воле стоит считать не более, чем расшаркиванием перед Европой, которой не может нравиться многолетняя зона боевых действий у себя под боком. В действительности же, используя всё те же мантры Порошенко, как бы новый президент Зеленский показывает нежелание менять что-то в отношениях Украины и Донбасса.

Читайте статью Дмитрия Ефимова «Украина приняла «формулу Штайнмайера»: что дальше?».