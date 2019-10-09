Обнинск, Калужская область, 9 октября, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Порядка 300 человек, среди которых школьники из Москвы, жители и гости столицы, приняли участие в организованном музеем истории города Обнинска и средней общеобразовательной школой №1 им. С. Т. Шацкого реконструкции исторических событий 1937 года: встречи детей из Испании в СССР и открытии выставки «Испанские дети войны», которые состоялись в Москве на территории музея Рижского вокзала. Об этом 9 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в музее истории города Обнинска.

Admobninsk.ru Музей истории Обнинска воссоздал встречу в СССР детей из воюющей Испании

Цель реконструкции — сохранение исторической памяти о событиях, связывающих историю Испании и России, воссоздание духа эпохи 30 годов XX века, рассказ о миротворческой миссии СССР, а также съемки фото‑ и видео материалов для уроков в системе Московской электронной школы по истории и испанскому языку. Также музей истории Обнинска предоставил для выставки «Испанские дети войны» материалы, посвященные Испанскому детскому дому № 5, который располагался на обнинской земле в 1937—1941 годах.

Реконструкцию встречи детей-сирот из воюющей Испании в Советском Союзе помогли воссоздать научно-практический центр «Миротворец» при поддержке Фонда Президентских грантов в рамках проекта «Наш мир — одна семья!», Испанского культурного центра в Москве, Московской железной дороги и ряда общественных организаций. Сотрудничество направлено на сохранение исторической памяти и укрепление дружбы между Россией и Испанией.