Москва, 9 октября, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Слабость президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не способен вести свои начинания до конца. Об этом заявил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Это говорит о том, что часть Вооружённых сил Украины в той или иной степени ему не подчиняется. Если бы была жёсткая позиция, от этих нациков ничего не осталось бы. Но если нацики прошли, значит они договорились, и это самое страшное», — отметил эксперт.

Политолог отметил, что украинские военнослужащие не решаются выступать против неонацистов, которые срывают разведение войск в Донбассе.