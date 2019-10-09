Тегеран, 9 октября, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Использование ядерного оружия противоречит исламу, потому Иран не пошел по пути его создания. Об этом заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает 9 октября агентство ISNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Хаменеи уточнил, что ислам запрещает и производство, и хранение ядерного оружия. Сегодня атомная бомба является угрозой миру и человечеству, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не стремится к производству ядерного оружия и разрешает наблюдать за своими атомными объектами. Ранее американский президент Дональд Трамп призвал в ООН не допустить достижений Ирана в области разработки ядерного и ракетного оружия.