Мадрид, 9 октября, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Государственные органы безопасности Испании вот уже два года работают над чрезвычайным планом вмешательства в действия автономной каталонской полиции, опасаясь неповиновения, сообщает испанское издание El Mundo. Министерство внутренних дел страны при правительстве Мариано Рахоя распорядилось, чтобы Гражданская гвардия и Национальная полиция занялись детальным изучением проблемы на тот случай, если потребуется установить контроль над каталонскими полицейскими.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Сейчас работа над документами ведется под непосредственным наблюдением министерства внутренних дел, чтобы оно могло принять решение о претворении плана в жизнь, и затрагивает варианты «от самого неблагоприятного сценария до совершенно нормальной ситуации», уточняют официальные источники. Как удалось выяснить El Mundo, глава испанского правительства Педро Санчес готов применить к Каталонии закон о национальной безопасности, если напряжение в регионе усилится. Тогда МВД по специальному указу премьер-министра должно будет незамедлительно привести к повиновению местную полицию.

На данный момент, как публично заявил сам Санчес, он доверяет полицейским Каталонии. А испанское министерство внутренних дел ценит «крайне удовлетворительное» сотрудничество с каталонцами в последние месяцы, особенно при их новом руководителе Пере Феррере. Тем не менее источники, причастные к составлению чрезвычайного плана, рассказали изданию, что подход Гражданской гвардии включает в себя возможность заменить 5 тысяч сотрудников каталонской полиции на разных уровнях.