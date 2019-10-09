Москва, 9 октября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. В 2019 году исполняется 185 лет со дня образования Гидрометеорологической службы России. По случаю этой знаменательной даты председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил метеорологов, отметив, что от работы сотрудников службы «во многом зависят жизнь и здоровье людей».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

»Именно от вас, уникальных специалистов Росгидромета, от вашего профессионализма, чёткой и слаженной работы зависит гидрометеорологическая безопасность нашей страны, — отметил Медведев в поздравительной телеграмме. — Ваша информация используется в самых разных отраслях экономики. А главное — от неё во многом зависят жизнь и здоровье людей».

Премьер-министр отметил, что в свете глобальных изменений климата, которые происходят во всём мире, а также роста количества стихийных бедствий, особое внимание необходимо уделять внедрению современных технологий в работу Росгидромета, а также подготовке высококвалифицированных специалистов.

Добавим, что торжественные мероприятия, приуроченные к 185-летнию службы проходят сегодня, 9 октября, в Санкт-Петербурге

Напомним, история Росгидромета, ставшего первой национальной гидрометеорологической службой в мире, началась в 1834 году. Тогда указом императора Николая I была учреждена Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория для регулярных геофизических наблюдений.