Москва, 9 октября, 2019, 14:04 — ИА Регнум. В Останкинском районе на севере Москвы построили детский сад на 225 мест. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 9 октября.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Общая площадь трехэтажного здания по адресу: Сельскохозяйственная улица, вл. 35 составила около 3800 квадратных метров.

Проект детского сада разрабатывали при участии французских архитекторов. В дошкольном учреждении будет функционировать девять групповых ячеек, которые смогут посещать 225 детей.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, в здании предусмотрено помещение для зимнего сада. Зеленый уголок будет помогать малышам знакомиться с окружающим миром и учиться бережному отношению к природе.

Также на прилегающей территории разместили игровые площадки с современным оборудованием и теневыми навесами. Все элементы выполнены из экологичных материалов.

Сад построен инвестором в составе жилого комплекса.

В сообщении отмечается, что всего в 2019 году в Москве появится 30 образовательных учреждений. С начала 2011 года в столице построили 342 здания школ и детских садов. 236 из них — за счет городского бюджета, а 106 — за счет инвесторов.