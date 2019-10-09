Ярославль, 9 октября, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Судья Красноперекопского суда Ярославля Андрей Курапин обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с предложением прекратить «порочную и бессмысленную практику» препятствования рассмотрению уголовных дел в особом порядке. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Судья Андрей Курапин

Данное требование содержится в частном постановлении судьи по делу о взятках двух предпринимателей Асифа Ахмедова и Рамиля Аббасова бывшему заместителю главы Фрунзенского района Ярославля Соколовскому. Коммерсанты сознались во взяточничестве и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке. В этом случае суд может назначить более мягкое наказание. Но прокуратура выступила против этого.

В своем постановлении ярославский судья заявил о том, что существует некое указание должностного лица Генеральной прокуратуры о том, чтобы в особом порядке рассматривался лишь определенный процент уголовных дел.

«При этом указанный процент установлен произвольно, не имеет никакого смысла и цели, не основан на научных исследованиях и анализе судебной практики. Прокуроры вынуждены любыми способами, в том числе и противоречащими процессуальному закону, обеспечить соблюдение выдуманного процента», — говорится в определении судьи Курапина (копия имеется в редакции ИА REGNUM).

В Ярославском областном суде корреспонденту ИА REGNUM подтвердили подлинность документа. Сам документ удивительно эмоционален.

«То есть суд без какой-либо очевидной необходимости был вынужден выполнить бессмысленную, никому не нужную, но весьма трудоемкую работу, что при запредельной загруженности судей не может не вызывать справедливого возмущения действиями прокурора, беспричинно препятствовавшего нормальному и законному отправлению правосудия. По имеющимся у суда сведениям, в соответствии с малопонятным и очевидно незаконным указанием одного из руководителей Генеральной Прокуратуры РФ порочная практика беспричинного и бессмысленного препятствования особому порядку распространилась по всей стране и доходит до абсурда», — отмечается в постановлении.

Судья Андрей Курапин ссылается даже на судебную практику США.

«В США, граждане которой считают свою страну самой демократичной, в особом, упрощенном порядке при согласии с предъявленным обвинением рассматривается свыше 95% уголовных дел. При этом там никто не ставит вопрос о снижении этого процента», — гласит документ.

В прокуратуре Ярославской области не стали комментировать заявление судьи. Интересно, что само уголовное дело, ставшее поводом для громкого заявления, весьма неоднозначно.

В частности, посредником во взяточничестве по нему проходил директор принадлежащего мэрии Ярославля «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев. Он также признал свою вину, однако судья Андрей Курапин освободил его от уголовной ответственности «в связи с деятельным раскаянием». Худиев продолжает руководить городским предприятием и не имеет судимости.

Обращает на себя внимание и тот факт, что «добровольное» признание своей вины подсудимыми появилось лишь после того, как сотрудники ФСБ задержали чиновника-взяткодателя. То есть фактически они признались в даче взяток лишь после того, как бывший чиновник дал показания против них.

При этом оба взяткодателя фактически также избежали наказания по этому уголовному делу. Ахмедов получил 1 год 5 месяцев лишения свободы условно, Аббасов — 1 год 6 месяцев условно.