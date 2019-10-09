Москва, 9 октября, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о готовности подготовить и внести в Госдуму поправки, направленные на рост экономик регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

Володин напомнил, что при встрече с главой Минфина Антоном Силуановым депутаты высказывали предложения о стимулировании и поддержке инвестпрограмм для регионов.

«Вчера этот вопрос еще раз обсуждали, вышли на решение, которое мы также возможно вместе реализуем до конца 2019 года, и внесем изменения в законодательство. Речь идет о том, чтобы те бюджетные кредиты, которые выделены регионам, а это в первую очередь, где бюджеты-реципиенты, дотационные регионы, можно было направлять на поддержку реализации инвестиционных проектов регионов. И, соответственно, в этом случае Минфин будет засчитывать эти средства и не требовать возврата. Но понятно, регион должен будет эти средства вкладывать в развитие экономики региона», — заявил Володин.

Реализация закона приведет к росту экономик регионов и росту экономики страны в целом.