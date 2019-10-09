Москва, 9 октября, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Законопроектом о блокировке пользователей e-mail-сервисов предлагается блокипровать пользователей, распространяющих запрещённую российским законодательством информацию. И это правильно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

geralt Сервисы

«Бесплатные сервисы электронной почты — сейчас являются простым и удобным инструментом для рассылки любого рода информации. Практически у каждого есть с полдюжины аккаунтов на таких сервисах. Если кто-то рассылает при помощи такого сервиса запрещённую информацию, то остановить её распространение можно несколькими способами.

Например, провайдер сервиса перестанет доставлять такое письмо. Увы, это ничего не даёт, поскольку автор сочинит и отправит следующее письмо с тем же самым содержанием. Можно обязать провайдера сервиса анализировать содержание письма, например, по ключевым словам, однако, неясно, как увязать это с тайной переписки.

Блокировка автора со всеми его последующими сообщениями, как это предлагается в законе, тоже не решает вопрос, поскольку автор может немедленно зарегистрировать аккаунт с другим именем. Хотя некоторое неудобство автору это, конечно, создаёт. Ещё больше затруднений возникнет, если регистрировать аккаунты в почте нужно будет по паспорту или номеру телефона.

Тут возникают естественные возражения отечественных провайдеров электронной почты, поскольку если им придётся требовать паспорт или номер телефона, а Gmail и другие зарубежные сервисы разрешат регистрироваться и просто так, то у Gmail, конечно, будет преимущество.

Впрочем, законодатели видят, что почтовые сервисы и так просят у пользователей номера телефонов — для аутентификации, для восстановления сервиса при забытом пароле и т.п.

Поэтому законодатели постепенно начнут настаивать и на принятии законопроекта об обязательной идентификации пользователей бесплатной почты — такой проект тоже есть. Разумеется, это сужает круг возможностей граждан в интернете, и ухудшает конкурентные позиции российских провайдеров бесплатной электронной почты.

Такая гонка между создателями пушки и брони никогда не закончится, но в какой-то мере будет стимулировать и создание новых коммуникационных сервисов, которые будут не почтой, не мессенджерами, не чатами, не досками объявлений, а чем-то ещё невиданным.

Технологические инноваторы, словно заяц из «Ну погоди!» будут выдумывать всё новые и новые инструменты, позволяющие на время ускользнуть от погони законодателей», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о блокировке пользователей тех e-mail сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещенную в России информацию, внесли в Госдуму члены Совфеда Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

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